أسباب انخفاض 3 سلع أساسية خلال شهر.. مبادرة الحكومة والرقابة

انخفضت أسعار 3 سلع مهمة لكل بيت على مدار الشهر الماضي، بحسب أسعار المعلنة رسميا عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء هي الطماطم والبطاطس والأرز، فعند الحديث عن سبب انخفاض الطماطم إلى سعر 8 جنيهات للكيلو بدلًا عن 17 جنيهًا للكيلو خلال الشهر الماضي أرجع الخبر السبب إلى زيادة المعروض مع دخول العروة الشتوية لمحصول الطماطم للأسواق.

سعر البطاطس والأرز

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا في حديثه لـ«الوطن» أن سعر البطاطس انخفض أيضًا إلى 10 جنيهات بسبب زيادة المعروض وتشديد الرقابة على الأسواق من أجهزة الدولة، كذلك الحال بالنسبة الأرز الذي بلغ سعره نحو 23 جنيهًا بسبب ضخ كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بعد الانتهاء من موسم الحصاد الشهر الماضي وبالتالي انخفض الأرز الشعير نحو 1000 جنيه وسجل نحو 13 ألف جنيه.

وتابع البنا أن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية كان لها عامل ايجابي كبير في إلزام المصنعين والتجار وغيرهم بعدم الاقدام على زيادة الأسعار لأي سبب كان وأن الجميع بدأ تنفيذ ما سعت إليه الحكومة الشهر الماضي لضبط الأسعار في 11 سلعة غذائية.

السلع المخفضة في المبادرة الحكومية

السلع الغذائية التي ستدخل في مبادرة الحكومة تشمل:

- الفول

- ومنتجات الألبان

- والجبن الأبيض

والزيت الخليط

- والمكرونة

- والسكر

- والعدس

- ومنتجات الدواجن

- البيض

- الأرز

- تخفيض أسعار الدواجن والبيض وتتراوح بين 15 و25% للسلع المحددة.