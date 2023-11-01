أسعار منتجات الألبان في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

حرصت منافذ وزارتي الزراعة والتموين والمجمعات الاستهلاكية على توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجات الألبان وطرحها أمام المواطنين، وذلك ضمن مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار.

أسعار الحليب في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

وشهدت أسعار الألبان والجبن، انخفاضا كبيرا بعد مبادرة الحكومة في ظل تراجع أسعار كثيرة من السلع المعلنة داخل المبادرة.

وجاءت أسعار العبوات كالتالي:

- عبوة حليب بخيرة كامل الدسم بـ29 جنيها بدلاً من 34 جنيها.

- عبوة حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه.

- عبوة حليب عبور لاند كامل الدسم 500 مليجرام بـ16 جنيها بدلاً من 17.

- لتر حليب عبور لاند كامل الدسم بـ34.5 جنيه بدلاً من 35.

- عبوة حليب بشاير 500 جرام بـ13جنيها بدلا من 15.

- عبوة حليب بشاير 1 لتر بـ25 جنيها.

أسعار عبوات الجبن في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

- عبوة جبن عبور لاند 1 كيلو بـ56.5 جنيه بدلا من 61.5 جنيه.

- عبوة جبن عبور لاند 500 جرام بـ31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها.

- عبوة جبن عبور لاند 250 جراما بـ16.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- جبن عبور لاند 125 جراما بـ9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها.

- عبوة جبن 250 جراما بـ 14 جنيها بدلاً من 15 جنيها.

- عبوة جبن 250 جراما بـ15 جنيها بدلاً من 16.

- عبوة جبن 500 جرام بلس بـ30 جنيها بدلا من 36.

- عبوة جبن تتراباك 500 جرام بـ25 جنيها بدلا من 26.75 جنيه.

- عبوة جبن دومتي 250 جراما بـ15 جنيها مقابل 16 جنيها.