«الحرية المصري» يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم السيسي

دعا الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، جميع المواطنين المصريين، إلى ضرورة المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع للرئيس عبد الفتاح السيسي، لنرد على جميع المتربصين بالوطن، ونبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

مؤتمر جماهيري حاشد

جاء ذلك فى كلمته خلال أول مؤتمر جماهيرى حاشد نظمته أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة الجيزة، بمشاركة نواب رئيس الحزب، والأمين العام، وأمين التنظيم المركزى، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، ورؤساء الأمانات المركزية، وأمناء المحافظات، وأمناء الوحدات القاعدية، وحشد كبير من أهالى محافظة الجيزة.

وقال ممدوح محمود إن حزب الحرية المصرى بجميع مستوياته التنظيمية يجدد دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة، إيمانا بالدور الوطنى الكبيرالذى يقدمه الرئيس السيسى فى خدمة الوطن وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى.

وأضاف رئيس حزب الحرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئوليةعمل بإخلاص وشرف من أجل النهوض بالدولة المصرية حيث نجح فى تثبيت أركان الدولة بعد القضاء على الإرهاب والمؤامرات التى استهدفت أمن واستقرار الوطن، وفى مسار متوازى توالت مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات.

الرئيس السيسي حمل هموم المصريين على عاتقه

وأوضح أنه على مدار 10 سنوات، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عاتقه هموم المصريين وتحقيق حلم توفير حياة كريمة للشعب المصرى، حيث تحققت معجزة القضاء على العشوائيات، بعد تطوير 380 منطقة عشوائية خطرة، وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطنين، واعتبار أن توفير سكن كريم، حق من حقوق الإنسان، فضلا عن تنفيذ مبادرة " حياة كريمة" التى تمثل أكبر مبادرة إنسانية لتطوير الريف المصرى والتى تساهم فى توفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن، إضافة إلى شبكة طرق عالمية، وتطوير منظومة التعليم والصحة.

وأكد انه ظل هذا الظرف التاريخى، والتحديات الإقليمية والدولية، التى تهدد أمننا القومى، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الرجل الأنسب لهذه المرحلة، وأن اصطفاف الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية خلف القيادة السياسية ضرورة وطنية ملحة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

كما أكد رئيس حزب الحرية المصرى أن مؤتمراتنا الشعبية ستظل متواصلة ومستمرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية ضمن حملة «مسيرة ومسار»، وأن حزب الحرية المصرى يسخر جميع مقراته وإمكانياته للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.وفى ختام كلمته اعرب د. ممدوح محمود عن أمنياته للرئيس عبد الفتاح السيسى بدوام التوفيق والنجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.. ونتمنى لمصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار..