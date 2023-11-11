أستاذ قانون دولي: يجب إدانة التعاون الأمريكي مع إسرائيل في الحرب على غزة

قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إنَّ الزمن قد طال على الممارسات الإسرائيلية التي كثرت وتعاظمت ووصلت إلى حد الإبادة الجماعية للشعب، وقصف المستشفيات والمنازل في وسط صمت دولي بدعم من الدول الغربية وتحصين الاحتلال الإسرائيلي من المحاكمة الدولية على جرائمه.

«نسيبة»: يجب إدانة التعاون الأمريكي مع إسرائيل

وأضاف «نسيبة» خلال مداخلته، على قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنه يجب إدانة للتعاون الأمريكي مع إسرائيل، فالاحتلال الإسرائيلي لا يستطع أن يخطو خطوة واحدة، دون موافقة أمريكا، لذا يجب أن يكون هناك ضغط دولي عربي، على الولايات المتحدة إلى حد بعيد.

«نسيبة»: التهجير القسري للمدنيين يعتبر جريمة حرب

وتابع «نسيبة» أنَّ جامعة الدول العربية والدول العربية جميعها ترفض التهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب أو إلى أي دولة أخرى، فأي تهجير يعتبر جريمة حرب بحسب ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وبحسب اتفاقية «جنيف» الرابعة.