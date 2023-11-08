«مصر للمعلوماتية» توقع بروتوكول تعاون لتوظيف الأوائل والمتفوقين

وقعت جامعة مصر للمعلوماتية، وشركة تكنولوجيا معلومات النقل، التابعة لوزارة النقل، بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتوظيف الأوائل والمتفوقين من كليات الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات في هذه الشركة المسؤولة عن معظم مشروعات تكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل.

وشهد وزير النقل، مراسم التوقيع بين جامعة مصر للمعلوماتية ويمثلها الدكتورة ريم بهجت، وشركة تكنولوجيا معلومات النقل ويمثلها المهندس خالد محمد عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، ووفد رفيع المستوى من الجانبين، وعدد من وزراء الدول العربية والسفراء المشاركون في فاعليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا.

جامعة مصر للمعلوماتية

وأعربت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها شركة تكنولوجيا معلومات النقل لتطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن بروتوكول التعاون سيمكن طلابنا رفع وتيرة خبراتهم العملية في قطاع تكنولوجيا النقل، كما انه يفتح الطريق للتعاون المشترك في مشاريع تطبيقية يمكن الاستفادة بها من الخبرات العلمية لاعضاء هيئة تدريس الجامعة وهو ما يعكس الثقة العلمية في اعضاء الجامعة.

وأضافت: «تحرص جامعة مصر للمعلوماتية من خلال استراتيجية تم تصميمها لمواكبة أحدث المعايير والنظم العلمية عالميا، على تسهيل عملية التعلم مدى الحياة أمام أبنائنا الطلبة، وتوفير تجارب أكاديمية رائدة مرنة، قائمة على أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة، بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ضمان تجربة أكاديمية حديثة وشاملة لهم، تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلنا نثق أن طلابنا لديهم القدرة على إبتكار حلول ذكية وأفكار متطورة في قطاع تكنولوجيا النقل بما يساهم في خدمة المستخدمين».