ذكرى وفاة ياسر عرفات.. مسيرة نضال حافلة من أجل القضية الفلسطينية

تحل اليوم ذكرى وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات «أبو عمار»، والتي تأتي في ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة، ما زال يعاني منها الشعب الفلسطيني وقضيته التحررية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، جراء الاحتلال والعدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل.

ولد ياسر عرفات «أبو عمار» في القدس في الرابع من أغسطس عام 1929، وتلقى تعليمه في القاهرة، وشارك بصفته ضابط احتياط في الجيش المصري في التصدي للعدوان الثلاثي على مصر في 1956، ودرس القائد الراحل في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة.

شارك ياسر عرفات منذ صباه في بعث الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال نشاطه في صفوف اتحاد طلبة فلسطين، الذي تسلم زمام رئاسته لاحقاً، وتوفى في عام 2004، بعد إصابته بالتسمم، وسط اتهامات لإسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله، بعد حصار وعدوان إسرائيليين داما أكثر من ثلاث سنوات لمقره في مدينة رام الله، بعد مسيرة حافلة من النضال من أجل القضية الفلسطينية.

مشاركة ياسر عرفات في تأسيس حركة «فتح»

شارك ياسر عرفات مع مجموعة من الوطنيين الفلسطينيين في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في الخمسينيات، وانتخب رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في فبراير 1969، بعد أن شغل المنصب قبل ذلك أحمد الشقيري.

قاد «أبو عمار» خلال صيف 1982 المعركة ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما قاد معارك الصمود خلال الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية الغازية حول بيروت طيلة 88 يوماً، انتهت باتفاق دولي يقضي بخروج المقاتلين الفلسطينيين من المدينة.

نجاة ياسر عرفات من غرة إسرائيلية في تونس

وفي الأول من أكتوبر 1985 نجا ياسر عرفات بأعجوبة من غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية «حمام الشط» بتونس، وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين والتونسيين، وبعد أن تحققت المصالحة بين القوى السياسية الفلسطينية المتخاصمة في جلسة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني، أخذ عرفات يقود حروبا على جبهات عدة.