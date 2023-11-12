حي المعادي ينشر معلومات عن شجرة «الكاسيا فستيولا» المزروعة بالشوارع

يتمتع حي المعادي بالقاهرة بطابع خاص بين كل أحياء العاصمة، إذ يعد من الأحياء الراقية ويتمتع بوجود المباني المتميزة والمساحات الخضراء وزراعة الأشجار على جانبي الطرق، ومنها شجرة الكاسيا فستيولا، أو شجرة خيار شنبر، وهي نوع من أنواع الأشجار الموجودة في شوارع الحي الهادئ.

شجرة مناسبة للزراعة في مصر

وأكد حي المعادي، بالتنسيق مع جمعية محبي الأشجار، في تقرير معلوماتي عن الشجرة، أن شجرة «الكاسيا فستيولا» متوسطة الحجم يتراوح ارتفاعها بين 10-20 متر، سريعة النمو تتميز «الكاسيا فستيولا» بنورة صفراء مدلاة مبهجة للنظر حتى أنها سميت بالإنجليزية الدش الذهبي Golden shower لأنها رائعة الشكل، كما أنها تحتمل الجفاف والحرارة فهي مناسبة للزراعة في مصر لأغراض الزينة.

شجرة جاذبة للنحل والفراشات

وأشار التقرير إلى أن شجرة «الكاسيا فستيولا» تفقد ورقها في فصل الشتاء وهي جاذبة للنحل والفراشات، أما موطنها الأصلي فهو جنوب شرق آسيا، كما تنتشر في المناطق الاستوائية.

وتابع التقرير، بأنها تعد الشجرة الوطنية في تايلاند وأوراق شجرة الكاسيا فستيولا ريشية أيضا، ولكنها أقل في العدد وأصغر في الحجم من أوراق الكاسيا نودوزا، ويتراوح عدد الأوراق بين 3-9 زوج تنمو على جانبي المنتصف، ولذلك يغلب مظهر الورود على الشجرة، أما الثمار فتنمو على شكل قرون طويلة مدلاة يصل طولها إلى 60 سم.

وحول أبرز استخدامات «الكاسيا فستيولا»، أوضح أن قرونها تُستخدم في تصنيع مكون في المستحضرات التجارية لعلاج الإمساك ومطهر معوي في الطب الشعبي الهندي، أما قلف الشجرة فيتم الحصول منه على التانينات حمراء اللون التي تستخدم في دباغة الجلود، مع التأكيد على أن البذور سامة جدا.