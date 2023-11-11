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‏اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لصياغة البيان الختامي لقمة الرياض

كتب:

كريم روماني
12:41 م | السبت 11 نوفمبر 2023
آثار عدوان الاحتلال على فلسطين

آثار عدوان الاحتلال على فلسطين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية عقدوا الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي تقام اليوم، بمدينة الرياض، للتوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة، الخاص بالموقف العربي والإسلامي الجماعي الموحد بشأن ما يشهده قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية، من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي.

العدوان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ووزراء، ورؤساء الوفود، مشروع البيان الختامي الذي سيرفع للقمة للنظر في إقراره ليمثل موقفا جماعيا موحدا معبرا عن الإرادة العربية والإسلامية المشتركة، بشأن العدوان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الاجتماع المشترك بحث الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي المشترك الذي سيرفع إلى القمة العربية الاسلامية للنظر في إقراره في الاجتماع غير العادي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.

وسبق هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين الوزراء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدولة المضيفة– السعودية، من أجل الإعداد والتحضير للاجتماع الوزاري، والقمة، وما سيعرض عليها.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.