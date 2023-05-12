حالة الطقس في الفيوم اليوم.. مائل للحرارة ونشاط الرياح المحملة بالأتربة

تشهد حالة الطقس في الفيوم اليوم ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على مختلف الأرجاء، فيما تنشط حركة الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة على مدار اليوم، تكون محملة بالرمال والأتربة في بعض الأحيان، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس اليوم في الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في الفيوم اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس في الفيوم اليوم الجمعة فضلًا عن الإجابة على السؤال الذي طرحه العشرات من المواطنين حول هل الفيوم حر؟ خصوصًا سكان المحافظات الأخرى الذين يأتون إلى الفيوم في الويك إند، وهو ما أوضحته الأرصاد بالتفصيل، حيث يسود طقس مائل للحرارة في محافظة الفيوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 33 بينما الصغرى 19 درجة.

هل يوجد رياح اليوم في الفيوم؟

وتجيب توقعات الأرصاد الجوية على سؤال المواطنين حول هل يوجد رياح اليوم في الفيوم؟ حيث تنشط حركة الرياح على مدار اليوم لتبلغ سرعتها نحو 30 كيلومترًا في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية شمالية غربية، بينما تحدث هبّات للرياح بين الحين والآخر والتي تبلغ سرعتها 37 كيلومترًا في الساعة، كما أنّها تكون محملة بالرياح والأتربة في بعض المناطق على فترات متقطعة.

طقس الفيوم خلال الويك إند

وتأتي جودة الهواء مقبولة بشكل عام لأغلب الأشخاص، ولكن قد تظهر أعراض بسيطة إلى متوسطة على بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو إلتهاب الجيوب الأنفية في حالة التعرض للهواء لفترات طويلة.

الطقس في وادي الريان

وفيما يخص الطقس في وادي الريان، فإنّه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بينما تنشط حركة الرياح ولكن الجو مناسب للتمتع بالمغامرات الموجودة في محمية وادي الريان، مثل ركوب المراكب والتزحلق على الرمال وركوب الخيول والجمال، ونزول المياه وغيرها من الأنشطة التي تحتضنها المحمية ويأتي الزوار إليها من مختلف المناطق العربية والأجنبية للاستمتاع بها.