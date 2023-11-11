برنامج وزير العمل في زيارته لمحافظة أسيوط غدا

أعلنت محافظة أسيوط، اليوم السبت، عن قيام حسن شحاتة وزير العمل بزيارة المحافظة غدًا الأحد، لافتتاح الملتقى التوظيفي بحديقة الفردوس وتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من مراكز المحافظة والاطمئنان على السلامة والصحة المهنية بالشركات.

افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية

وبحسب مكتب إعلام محافظة أسيوط أن جولة حسن شحاتة وزير العمل تتضمن افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية بقاعة المدينة الرياضية بشركة أسمنت أسيوط يعقبها جولة بمجموعة شركات بتروجت للاطمئنان على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ثم حضور بيان عملي لتنفيذ خطط الطوارئ والإطفاء بشركة النيل لتسويق البترول.

الملتقى التوظيفي بأسيوط

كما تشمل زيارة وزير العمل لمحافظة أسيوط، زيارة مركز التدريب المهني ببني غالب وتسليم عقود عمل لذوي الهمم وشهادات إتمام التدريب للخريجين، ثم التوجه بعدها لحديقة الفردوس بحي شرق أسيوط لافتتاح الملتقى التوظيفي ثم زيارة موقع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الوسطى بمركز الفتح، ثم افتتاح مكتب تشغيل أسيوط المطور وبعدها الاستراحة بمكتب محافظ أسيوط.