خطوات بريدك الإلكتروني من التهديد والاختراق.. اعرفها

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو بعنوان «كيف تحمي بريدك الإلكتروني؟»، وذلك للحرص دائمًا على حماية بريدك الإلكتروني، والحذر من التصيد عبر الإنترنت.

مركز المعلومات يوضح سُبل حماية البريد الإلكتروني

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن للتعرف على سبل حماية البريد الإلكتروني على الشخص توخي الحذر والوعي، لحماية الشخص ومعلوماته الشخصية من التهديدات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

خطوات لحماية المعلومات الشخصية من التهديدات الإلكترونية

- يقوم لشخص بالخروج من أي حسابات غير مألوفة.

- يقوم الشخص بالتحقق بشكل منتظم من تقرير كشوفات للحسابات المصرفية.

- على الشخص أن يكون حذر من أي روابط أو مرفقات حتى لو كانت مرسلة من الأصدقاء.

- على الشخص أن لا يتجاهل التحديثات.

- يقلل الشخص المعلومات التي يشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- يحمي الشخص أجهزته بكلمات مرور قوية وصعبة.