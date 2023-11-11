«السياحة»: رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في 8 مواقع أثرية ومتحف

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب في 8 مواقع أثرية، منها موقع أبو مينا الأثري بالإسكندرية، والمسجل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بمنظمة اليونسكو.

وأضاف «وزيري»، في بيان اليوم، أن هذا المشروع جاء بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ودير مارمينا، وتحت إشراف منطقة آثار الاسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

تحسين التجربة السياحية

وأضاف، أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع، لافتا إلى أن المشروع سوف يساهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية به، وهو ما يعد تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة والآثار.

ومن جانبه، قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن المشروع تضمن عمل مظلات خشبية مزودة بمقاعد لراحة الزائرين أثناء الزيارة، وتزويد الموقع بلوحات إرشادية و معلوماتية عن تاريخ وهوية الموقع ومسار الزيارة، وتوفير دورات مياه متنقلة منها ماهو مخصص للزائرين من ذوي الهمم بما يضمن توفير كافة سبل الإتاحة والزيارة للسياحة الميسرة. كما تم تحديد مسار الزيارة بالموقع تيسيراً على الزائرين للتحرك داخل الموقع الأثري إلى جانب إظهار امتداد الموقع الذي يضم مجموعة من المباني الأثرية الهامة.

وأوضح الدكتور باسم إبراهيم مدير الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تصميم وتنفيذ وتركيب 76 لوحة إرشادية ومعلوماتية مزودة بالرمز الكودي Qr Code باللغتين العربية والإنجليزية في عدد 7 مواقع أثرية ومتحف بعدد من المحافظات المصرية منها متحف الإسماعيلية ومناطق كل من هرم هوارة وقصر قارون بمحافظة الفيوم، ومنطقة آثار تونا الجبل وتل العمارنة وأضرحة الصحابة والتابعين بالبهنسا بمحافظة المنيا، ومنطقة آثار دشاشة بمحافظة بني سويف.

لوحات إرشادية وأعمال ترميم

وأضاف أن اللوحات الإرشادية في كل موقع أثري تتضمن معلومات عن تاريخ وعمارة الموقع، وأهم النقوش به، وأعمال الترميم التي تمت، ومسار الزيارة، إضافة إلى عدد من التعليمات الواجب مراعاتها حفاظاً على الموقع الأثري الأمر الذي من شأنه توفير كافة المعلومات عن الموقع للزائرين من المصريين والأجانب بما يعمل على تيسيير زيارتهم وتحسين تجربتهم السياحية.