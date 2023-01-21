7 متنزهات وأماكن أثرية لقضاء إجازة نصف العام بالمنيا.. منها تونا الجبل

تضم محافظة المنيا عديد من المناطق الأثرية والسياحية والحدائق والمتنزهات المفتوحة لقضاء الإجازات والمناسبات السعيدة، ويستعرض التقرير التالي أهم وأرخص تلك المناطق في المحافظة التي يمكن قضاء إجازة نصف العام الدراسي بها.

كورنيش المنيا مفتوح للجميع مجانا

الكورنيش على رأس الأماكن التي يمكن زيارتها، إذ يضم مساحات خضراء شاسعة ويمتد بطول 8 كيلومترات من أقصي جنوب مدينة المنيا إلى الشمال، وهو مفتوح بالمجان على مدار 24 ساعة، وبه خدمات أمنية ومناطق ألعاب ترفيهية، كما يضم كافيهات ومطاعم وأيضا مكتبة مصر العامة، ومبنى ديوان عام محافظة المنيا، إضافة إلى عدد من الفنادق السياحية.

وهناك أيضًا منطقة شارع مصر، وتقع في شمال مدينة المنيا، وتطل علي الكورنيش وبها عديد من المطاعم والكافيهات التي تقدم وجبات سريعه بأسعار مناسبة.

تونا الجبل من أهم المناطق الأثرية

وتضم قائمة الأماكن التي من الممكن التردد عليها تونا الجبل، وهي منطقة أثرية مهمة تضم العديد من المزارات التي ترجع للعصر الروماني اليوناني، وتقع غرب مركز ملوي علي بعد 60 كيلومترا من مدينة المنيا، وتستقبل الزائرين بشكل يومي بتذكرة دخول رمزية.

وهناك أيضًا بني حسن الشروق، وهي منطقة أثرية تقع في مركز أبوقرقاص، وتضم مقابر من العصر الفرعوني، وهي من أهم المناطق الأثرية التي تستقبل الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم، وتقع علي بعد 45 كيلومترا شرق النيل جنوب مدينة المنيا.

الأمر كذلك لمنطقة تل العمارنة في مركز ديرمواس، وهي مصدر جذب سياحي في أقصى جنوب شرقي المنيا، حيث كانت عاصمة التوحيد في عصر الملك إخناتون، وتستقبل الزوار على مدار أيام الأسبوع.

أما البهنسا، أو البقيع الثاني كما تُعرف، فتقع غرب مركز بني مزار، وتتبع منطقة الآثار الإسلامية القبطية، ويتوافد إليها الآلاف في كل يوم جمعة، حيث تضم مقابر لمئات من الصحابة الذين شاركوا في معركة بدر، واستشهدوا خلال فتح مصر.

وهناك أيضًا دير جبل الطير بسمالوط شرق النيل أمام قرية البيهو، وهو ضمن مسار العائلة المقدسة الذي تم تطويره وافتتاحه في شهر يوليو الماضي، ويستقبل الزوار علي مدار اليوم، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية وبداخلها المغارة التي اختبأت بها السيدة مريم والسيد المسيح ويوسف النجار خلال رحلة الهروب لأرض مصر.