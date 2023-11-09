عالم بـ«الأوقاف»: ذكر الله واجب في وقت وكل مكان

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن أفضل طريقة يقترب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي، هي ذكر الله، وهذا لا يكون باللسان فقط، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

وأوضح قابيل، خلال حواره مع الإعلامية «مروة شتلة»، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الناس لديها فهم خاطئ إن ذكر الله باللسان فقط، لكن ذكر الله (قيامًا وقعودًا)، يعني ما أقامك الله فيه، يعني الطبيب في المستشفى والعامل في المصنع، عند قيامك بعملك بإتقان وضمير، هذا يعتبر ذكر لله سبحانه وتعالى، عند تجديد النية فإن عملك هذا ذكر لله».

وأضاف: «ذكر الله في الأوامر كلها التي أمرنا الله بها، في كل أحوالك، سواء قائم أو قاعد أو على فراشك، فالذكر يكون بالقلب واللسان وبالجوارح، لذلك الله ربط طمأنينة القلب بالذكر، والجوارح هو ما تقوم به من عمل وبناء وتعمير في الدنيا».