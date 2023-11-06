نجيب ميقاتي يتسلم دعوة حضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي بغزة
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أ ش أ
07:16 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
نجيب ميقاتي
تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت المقبل في الرياض.
قمة عربية مقبلة
ونشر مجلس الوزراء اللبناني نص الدعوة أن القمة تأتي في ضوء التنسيق الجاري مع المملكة العربية السعودية بصفتها دولة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وبناء على طلب فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك إثر التطورات التي تشهدها دولة فلسطين.
الدعوة لانعقاد القمة
ونصت الدعوة على أن الدعوة للقمة جاءت انطلاقا من الرغبة في التشاور والتنسيق لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يكفل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.