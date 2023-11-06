رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نجيب ميقاتي يتسلم دعوة حضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي بغزة

كتب:

أ ش أ
07:16 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت المقبل في الرياض.

قمة عربية مقبلة

ونشر مجلس الوزراء اللبناني نص الدعوة أن القمة تأتي في ضوء التنسيق الجاري مع المملكة العربية السعودية بصفتها دولة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وبناء على طلب فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك إثر التطورات التي تشهدها دولة فلسطين.

الدعوة لانعقاد القمة

ونصت الدعوة على أن الدعوة للقمة جاءت انطلاقا من الرغبة في التشاور والتنسيق لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يكفل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

اقرأ المزيد:

نجيب ميقاتي.. رجل أعمال شكل الحكومة اللبنانية 4 مرات

نجيب ميقاتي بعد تكليفه رئيسا لوزراء لبنان: يجب تنحية الخلافات جانبا

الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة البرلمان

أبو الغيط يهنئ نجيب ميقاتي على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
بقلم أ ش أ