نجيب ميقاتي يتسلم دعوة حضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي بغزة

تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت المقبل في الرياض.

قمة عربية مقبلة

ونشر مجلس الوزراء اللبناني نص الدعوة أن القمة تأتي في ضوء التنسيق الجاري مع المملكة العربية السعودية بصفتها دولة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وبناء على طلب فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك إثر التطورات التي تشهدها دولة فلسطين.

الدعوة لانعقاد القمة

ونصت الدعوة على أن الدعوة للقمة جاءت انطلاقا من الرغبة في التشاور والتنسيق لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يكفل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.