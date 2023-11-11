طقس شمال سيناء الآن.. انخفاض درجات الحرارة وانتشار الغيوم في السماء

انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم، بمدن وقرى محافظة شمال سيناء، وغطت الغيوم سماء المنطقة، فيما اختفت شمس النهار بشكل تدريجي، منذ قبل الضهر حتى اللحظة، وأدى هذا إلى انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح باردة على المناطق الصحراوية والساحلية والمرتفعة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشمال سيناء

أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن محافظة شمال سيناء، ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح أنّ درجات الحرارة تتراوح نهارًا بين 21 و26 درجة مئوية، وتنخفض أوقات الليل ما قبل الفجر إلى أقل من معدلاتها الحالية.

بدوره أكد مجلس مدينة العريش أن المحافظة جاهزة لأي تطورات، وذلك بالتنسيق ما بين المديريات ومجالس المدن والأحياء.

تنظيف بيارت الصرف الصحي بشوارع العريش

وأضاف القسم الإعلامي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أنّ عمال النظافة والتجميل بمجلس المدينة، عملوا خلال الأيام الماضية على تنظيف بيارات الصرف الصحي، تحسبًا لتساقط أمطار، وهناك عملية ترتيب وعمل غرف صرف جديدة بأماكن تجمع الأمطار.