انتهاء تصوير فيلم «كتف قانوني» تمهيدا لطرحه بالسينمات

انتهى أبطال فيلم قانوني من تصويره بالكامل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية والمقرر له في موسم أفلام رأس السنة.

تفاصيل فيلم كتف قانوني

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول سيدة أعمال تدعى «ماجدة» تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لإيذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

أبطال فيلم كتف قانوني

فيلم كتف قانوني، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، عارفة عبد الرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفي أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أكرم منصور ويوسف الفنجري.