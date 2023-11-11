«رياضة شمال سيناء»: استمرار حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين، تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تنسيق مع محافظة شمال سيناء للتبرع بالدم

وأكد إيهاب بيتا مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن المديرية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، تشارك في حملة التبرع بالدم لصالح المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، موضحا أن الحملة تتم في 27 محافظة وترعاها وزارة الشباب والرياضة، وقد لاقت قبولا كبيرا واستحسان من الجميع.

كما أكد مدير الشباب والرياضة، في بيان له، أن فريق الدعم النفسي يتواجد يوميا بمستشفى العريش العام، للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين من أقارب المصابين في المستشفى، والذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام.

خدمة الفلسطينيين في العريش

وأوضح أن الشباب والرياضة قد كلفت عددا من الشباب والفتيات للتواجد في خيمة خدمة الجماهير بمستشفى العريش العام، مشاركة لشباب متطوع، لخدمة المرافقين في المستشفى، وذلك من خلال تقديم وجبات مجانية أو بطاطين ومستلزمات حياتية وملابس للمحتاجين.