في ذكرى وفاته.. ماذا كان يفعل يونس شلبي إذا خسر الزمالك؟

عام 1981 قدّم الفنان يونس شلبي، الذي تمر اليوم ذكرى وفاته في 12 نوفمبر 2007، واحدًا من أشهر الأفلام الكوميدية، التي تناولت عالم كرة القدم والشهرة التي تحيط باللاعبين، وذلك من خلال فيلم 4-2-4، الذي ضّم عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا وقتها.

ذكرى وفاة يونس شلبي

وكان الفنان يونس شلبي، في أرض الواقع واحدًا من ملايين العشاق لكرة القدم، وبالتحديد القلعة البيضاء، حيث كان منتميًا بقلبه وعقله إلى نادي الزمالك، الذي كان يشجعه بحب وإيمان شديدين، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية سابقة لابنته سارة.

انتماء يونس شلبي لفريق الزمالك

وإذا تعرض نادي الزمالك لهزيمة مدوية في أي مباراة كان يلعبها، يصاب يونس شلبي بحزن وغضب يصل لدرجة الثورة في وجه من يقف أمامه إذا لزم الأمر، ولا يستطيع من يتواجد بجواره أن ينطق بكلمة ويلتزم الجميع الصمت، وذلك حسب تصريحات زوجته سيدة في لقاء سابق.

فيلم 4-2-4 بطولة يونس شلبي، سمير غانم، لبلبة، وحيد سيف، عدوية، نجاح الموجي، محمود القلعاوي، عبدالبديع العربي، فريدة سيف النصر، ليلى فهمي، سليمان عيد، علي الشريف، محمد شوقي، فاروق فلوكس، سيناريو وحوار فاروق صبري، إخراج أحمد فؤاد.