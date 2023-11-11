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أبو مازن: ندعو لحشد تأييد دولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من دعم صمود الشعب

كتب:

مريم جاد
01:55 م | السبت 11 نوفمبر 2023
محمود عباس الرئيس الفلسطيني

محمود عباس الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إنه يدعو لحشد الدعم الدولى لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهماتها لدعم صمود الشعب على أرضه، وذلك يشمل إعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ القرارات بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم العربية السابقة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة حول قطاع غزة، والمنعقدة في الرياض: «يجب توفير الموارد من أجل نهوض الاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن، وسنواصل برامج الإصلاح بمؤسساتنا وجاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيه القدس». 

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بقلم مريم جاد