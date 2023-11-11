الخارجية الفلسطينية: استفراد الاحتلال الإسرائيلي بشعبنا نتيجة لإفلاس المجتمع الدولي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاستهداف الوحشي للمستشفيات ومحيطها في قطاع غزة ومنعها من تقديم خدماتها الإنسانية الطبية للمصابين والمرضى والجرحى ولآلاف النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب القصف ولجأوا إليها، علما بأن أغلبها تعطل عن العمل سواء بسبب الحصار والقصف أو انقطاع الكهرباء الأمر الذي يعرض حياة الآلاف من المدنيين لخطر الموت خاصة الأطفال وحديثي الولادة منهم.

الخارجية تستنكر حصار الاحتلال الخانق وشل حركة المواطنين

كما أدانت الوزارة في بيان لها بشدة استمرار فرض الحصار الخانق على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتقطيع أوصالها وشل حركة المواطنين، في ظل التصعيد اليومي في اقتحامات قوات الاحتلال الدموية والاعتقالات وترهيب المواطنين المدنيين العزل، والتي غالبا ما تخلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.

كما استنكرت الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال ومستوطنيه على قاطفي الزيتون ومنعهم من التواصل مع أرضهم وحرمانهم من الموسم الذي يشكل أحد أعمدة اقتصادياتهم الضعيفة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.