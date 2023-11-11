هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب جزر ريوكيو اليابانية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، عصر اليوم، جزر ريوكيو اليابانية الواقعة في المحيط الهادئ الغربي، على عمق 20 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزر ريوكيو باليابان، وقعت على مسافة 195 كيلومترا جنوب مدية كاجوشيما.

وفي وقت سابق، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن هزة أرضية ضربت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، على مسافة 84 كيلومترا شمال شرق مدينة هيرارا بمحافظة أوكيناوا، على عمق 5 كيلومترات.