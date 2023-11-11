محافظ الغربية: تنفيذ مشروعات بـ96 مليار جنيه خلال الـ9 سنوات الماضية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن إجمالي ما تم إنفاقه على المحافظة في إقامة المشروعات خلال الـ9 سنوات الماضية، بلغ نحو 96 مليار جنيه، وذلك في مختلف القطاعات والمشروعات، وهو ما يؤكد أن أعمال التطوير في مختلف القطاعات شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة، ما يعود بالنفع على المواطنين.

حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز»، والذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع محافظة الغربية وجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور هشام توفيق عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية.

الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية

وأوضح محافظ الغربية، أن ما أنفق على المحافظة خلال 9 سنوات بلغ حوالي 3.9 مليار جنيه «خطة استثمارية»، وهذا المصدر الأول للتمويل، وكان المصدر الثاني للتمويل، الخطة الاستثمارية للمديريات والشركات الخدمات والذي بدأ عام 2014 بـ 1.4 مليار جنيه، والعام الماضي كان 13 مليار جنيه، وهذا العام مرصود له 14.9 مليار جنيه بإجمالي 87.5 مليار جنيه استثمارات تمت على أرض محافظة الغربية.

تطوير قطاعي التعليم والصحة

وقال محافظ الغربية: «بحسبة بسيطة إذا تم جمع الخطة الاستثمارية للمحافظة مع المديريات مع (حياة كريمة) التي بلغت تكلفتها في المرحلة الأولى في زفتى 4 مليارات جنيه سيصبح الإجمالي 95.5 مليار جنيه».

وأوضح محافظ الغربية في مقارنة بين المشروعات التي تمت في محافظة الغربية خلال الفترة من 2004 إلى 2014 ومن 2014 إلى 2023، خلال مختلف القطاعات، ضاربا مثلا بقطاع التربية والتعليم، حيث كان عدد المشروعات 36 مشروعا قبل 2014، مقابل 729 مشروعا بنهاية عام 2023، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يضع التعليم نصب عينيه، مستشهدًا بقوله «عاوزين جيل يتعلم ويفكر ويبتكر»، ولن يتم ذلك إلا بالتعليم الذي سيبني المنظومة أجمع، مضيفا أنه في قطاع الصحة بلغ عدد المشروعات 33 مشروعا في نهاية 2014 مقابل 91 بنهاية عام 2023، وبالنسبة إلى الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 22 مقابل 221 مشروعا بنهاية 2023، وكذلك الثقافة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.