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التحالف الوطني ينظم مؤتمر «حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز» بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
02:41 م | السبت 11 نوفمبر 2023
مؤتمر حكاية وطن بالغربية

مؤتمر حكاية وطن بالغربية

نظمت محافظة الغربية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، وجامعة طنطا، مؤتمر «حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور هشام توفيق عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الشركات والهيئات والبنوك والمصانع وعمداء الكليات.

دعم القضية الفلسطينية

وشهد المؤتمر الوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا في دولة فلسطين، والتنديد بما يحدث للشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على دعم الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.

دور التحالف الوطني

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني، الدور الفعال للتحالف الوطني الذي يتمتع به، برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

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