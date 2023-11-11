عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل بغزة اليوم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد عشرات المواطنين وجرح آخرون، في قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على منازل ومنشآت سكنية في مناطق عدة بقطاع غزة.

طيران الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة النجار في منطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح آخرين، وإحداث دمار كبير في الممتلكات.

كما استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلا مقابل مخبز بدرة بحي الصبرة شرق مدينة غزة، واستشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الاحتلال منطقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

طواقم الإسعاف والإنقاذ

وتعمل طواقم الإسعاف والإنقاذ والمواطنون على إخلاء الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف، حيث عرف من بين المنازل منزل عائلة الغوطي.