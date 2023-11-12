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استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-11-2023

كتب:

مارينا رؤوف
07:35 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
الذهب

الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-11- 2023، مع بداية التعاملات الصباحية، وفق بيانات شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون» المختصة بتقارير الذهب.

ويأتي الاستقرار عقب انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض عيار 21 من 2620 جنيها إلى 2600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2600 جنيه، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1938 دولارًا، وشهدت الأوقية انخفاضًا واضحًا عن الأسعار الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه الأوقية أعلى من 2000 دولار، لكنها تتحرك بانخفاض كبير منذ تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يعد أمرًا غريبًا على البورصات العالمية وأسعار الذهب العالمية، إذ يخالف كل التوقعات.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2971 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2229 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1733 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وانخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم، وخلال تعاملات أمس، لتسجل 1938 دولارا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.