آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة.. استقرار في ختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11- 2023، استقرارًا خلال ختام التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيها دون مصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك نحو 2954 جنيها في ختام التعاملات المسائية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، 2708 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2585 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2216 جنيهات، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1723 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023 بمحلات الصاغة، نحو 20680 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1937 دولارا.