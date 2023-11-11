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تراجع في أسعار الذهب العالمية خلال أسبوع بنسبة 2%

كتب:

مارينا رؤوف
01:06 م | السبت 11 نوفمبر 2023
سبائك الذهب

سبائك الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا خلال نهاية تداولات الاسبوع الماضي أمس الجمعة، حيث تجاوزت خسائر العقود الآجلة 1% وهبط سعر الذهب إلى 1,947 دولار للأوقية وتسجل المعاملات الفورية 1,944 دولار للأوقية.

خسائر أسبوعية كبيرة للذهب 

وقال موقع «إنفيستينج» أن سعر الذهب العالمي يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية عقب تصريحات من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي وعلى رأسهم الرئيس جيروم باول، خاصة مع احتمالية رفع سعر الفائدة مجددً مما أضر بالمسار الصاعد لأسعار الذهب.

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث تسير الأسعار في طريقها للهبوط للأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاضات، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات متشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

أكبر انخفاض اسبوعي منذ شهر

ويتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاضًا أسبوعيًا في أكثر من شهر، حيث انخفض بحوالي 2%، مع توقعات أن يصل خلال نهاية العام إلى أعلى من 1900 دولار للأوقية.

قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس الماضي إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يجعل السبائك التي لا تحمل أي عائد أقل جاذبية للمستثمرين.

ويتجه مؤشر الدولار لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.