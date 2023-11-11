«المنفي»: حان وقت اتخاذ قرارات للتنفيذ وليس للدعوة والمناشدة بإنهاء أزمة غزة

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يوسف المنفي، إن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة قرار تاريخي يجسد إرادتنا الجماعية في الانتقال من القول إلى الفعل، وهذه لحظة مهمة تجسد التزامنا الجماعي تجاه فلسطين وطنا وشعبا ومقدسات، وهو ما يجب أن ينعكس فيما نتخذه من مواقف ستصدر عن القمة المشتركة.

أضاف «المنفي»، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمشاركة الرئيس السيسي، أن علينا تذكر أن منظمة التعاون الإسلامي تأسست في فلسطين من أجل حماية مقدساتها الإسلامية، وفي سبتمبر 1969 ردا على جريمة حرق المسجد الأقصى الذي ما زال يتعرض للاقتحام وأعمال الحفر بهدف طمس معالم المقدسات الإسلامية والمسيحية.

أشار إلى أننا أمام تحد حقيقي ومسؤولية أمام شعوبنا والتاريخ بألا نسمح لدولة الاحتلال بالتمادي بارتكاب جرائمها غير المسبوقة، واليوم يجب أن نترجم إرادتنا والتزامنا بمواقف وقرارات للتنفيذ وليس للدعوة والمناشدة.

وتابع: «لقد طفح الكيل، وقد أصبحت مصداقية النظام العالمي وشرعيته ومؤسساته وما تستطيع القيام به لحماية شعب تعرض وما زال يتعرض لتجريده من حقوقه المشروعة والإبادة والتجويع والتطهير العرقي والتعدي على مقدساته وحرمانه من الحق في الحياة بالوسائل كلها تتساءل عن جدوى هذا النظام العالمي عندما يؤيد العدوان الهمجي على غزة وتخلق مبررات له والسكوت على جرائمه».