القومي للإعاقة يترجم إرشادات تصويت ذوي الهمم بالانتخابات الرئاسية بلغة الإشارة

بدأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الإعداد لإنتاج بوسترات التوعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والمصورة بلغة الإشارة بالخطوات والإجراءات الواجب العمل بها عند التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك إيمانا من المجلس بأنه لا أحد يتخلف عن الركب، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلون في المجتمع ولهم كل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ومنها حق المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية، وتُعد الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر المقبل 2023 واحدة من هذه الاستحاقات.

من جانبها، ثمَّنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التعاون المثمر والمستمر بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، ويؤكد ذلك الاجتماعات التي تتم بشكل دوري أسبوعيا بين الطرفين للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 ومناقشة آلية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال الاقتراع بطريقة برايل، والإرشادات التعريفية والتوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال ترجمة هذه الإرشادات بلغة الإشارة استعدادا لطباعتها ووضعها في محيط اللجان الانتخابية والإعلان عنها بكل الطرق والأشكال لوصولها إلى الأشخاص من الصم وضعاف السمع.

هناك خطة يعمل عليها المجلس حاليا للوصول إلى ذوي الإعاقة بكل المحافظات

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن هناك خطة يعمل عليها المجلس حاليا للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المحافظات من خلال حملة المجلس «صوتك حقك» لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وهي المبادرة التي تنفذ بالتعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون الثلاثي بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال ورش العمل التدريبية التي تستهدف الرائدات الاجتماعيات وتوعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت قرار تنفيذي بتشكيل لجنة لمراجعة واختيار ملصقات خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة لإتاحة وتيسير عملية الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالانتخابات الرئاسية 2024 وجاء تشكيلها كالتالي: سليمان عامر، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، رئيسا، وعضوية كل من: المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والمهندس تامر أنيس، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهو من أصحاب الإعاقات السمعية، وفيروز الجوهري، مترجمة لغة الإشارة بالمجلس، وآية محمد كامل، ومحمد محمود، من ذوي الإعاقة السمعية بالمجلس، وسامي أحمد، مسؤول المشاركة السياسية بالمجلس، وتضمَّن القرار الاستعانة بكل من: صفاء جودة، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم، ومحمد محفوظ من إدارة الشؤون القانونية بالمجلس.