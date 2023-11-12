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مواعيد أتوبيس «السوبر جيت» من السويس إلى 3 محافظات

كتب:

حمدي عبد الله
05:13 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
أتوبيسات السوبر جيت من السويس

أتوبيسات السوبر جيت من السويس

أعلنت شركة أتوبيس «السوبر جيت» عن مواعيد الرحلات من محافظة السويس إلى بعض المحافظات الأخرى، خاصة مع زيادة حركة السفر من وإلى السويس.

مواعيد أتوبيس السوبر جيت من السويس إلى القاهرة

وأعلنت الشركة أنها أضافت مواعيد جديدة بين محافظة السويس ومحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ووجه بحري، كالتالي:

- مواعيد جديدة من السويس إلى القاهرة في 7 صباحا و3 عصرا.

مواعيد أتوبيس السوبر جيت من السويس إلى الإسكندرية

- مواعيد أتوبيسات الشركة من محافظة السويس إلي محرم بك بالاسكندرية، تكون 6.30 صباحا و8,30 صباحا و2,30 عصرا و4,30 عصرا.

موعد أتوبيس سوهاج جرجا يكون الساعة 7,30 مساءً.

وأكدت الشركة أن تلك المواعيد ثابتة وفي غاية الالتزام كما يوجد كارت الخصم عند حجز العودة.

أسعار تذاكر السفر من السويس

وأشارت الشركة إلى أن انطلاق جميع أتوبيسات السوبر جيت يكون من الموقف الخاص بها في مدينة السلام، وأسعار التذاكر كالتالي:

- السويس - سوهاج جرجا، سعر التذكرة 220 جنيها

- السويس ـ القاهرة، سعر التذكرة 50 جنيها.

- السويس ـ الإسكندرية، سعر التذكرة 140 جنيها.

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