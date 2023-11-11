المؤلف حازم ويفي: فيلم «بلوموندو» يحمل مفاجآت كوميدية 

يعود الكاتب حازم ويفي إلى السينما، بتجربة فنية جديدة من خلال فيلم «بلوموندو» بطولة الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه في دور السينما، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، ويعد أول الأفلام التي تشارك مبكرًا في موسم أفلام رأس السنة.

حازم ويفي: الفيلم يحمل مفاجآت

وأعرب حازم ويفي، في بيانٍ صحفي، عن سعادته البالغة بتعاونه مع حسن الرداد، والمخرج ياسر سامي، مؤكدًا أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت الكوميدية، معربًا عن آماله بأنّ ينال العمل، إعجاب الجمهور فور طرحه في السينما.

وأوضح أنّ الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف بعيدًا عن الإفيهات، قائلًا: «حاولنا كتابة عمل مختلف في البناء، ويعتمد على كوميديا الموقف، وتوظيفها في قالب فني مميز»، ووجه الشكر لكل الفنانين المشاركين في العمل، لا سيما أنه يضم أكثر من 22 ممثلًا كوميديًا.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

الفيلم بطولة هاجر أحمد

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي، حول تميم بلوموندو، الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، لكن الأمور تخرج عن السيطرة تمامًا.

يذكر أنّ حازم ويفي، هو شاعر ومؤلف، سبق وتعاون مع فريق «وسط البلد» بنهاية فترة التسعينيات وقدّم معهم أكثر من أغنية، مثل «شمس النهار» و«أنتيكا»، كما تعاون مع عدد من المطربين والفرق الغنائية، مثل «كايروكي» في أغنية «عم غريب»، وحمزة نمرة في أغنية «إنسان»، وعلي الحجار في «اضحك لوجه الله»، وشارك بالسيناريو والحوار لعدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم «ظرف طارق» بطولة أحمد حلمي الذي عُرض عام 2006.