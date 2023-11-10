22 نجما كوميديا يشاركون في فيلم «بلوموندو» لحسن الرداد

يُنافس الفنان حسن الرداد، في موسم أفلام رأس السنة، بفيلم جديد يحمل اسم «بلوموندو»، ومن المُقرر طرحه اعتبارًا من يوم الاربعاء المُقبل، ليكون أول الأعمال التي ستُشارك مبكرًا في ذلك الموسم.

ويحتضن فيلم بلوموندو، 22 نجمًا كوميديًا من أجيال مختلفة، إذ أنّ الأحداث تدور في إطار لايت كوميدي، وتشمل القائمة حسن الرداد، وأيتن عامر، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعمرو عبد الجليل، وسماء إبراهيم، وهاجر أحمد، وميرنا نور الدين، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة.

ويُشارك في الفيلم، عددًا من ضيوف الشرف، لعل أبرزهم الفنانة إيمي سمير غانم، والتي تعود للسينما بعد سنواتٍ من الغياب، والعمل من تأليف حازم ويفي، وإخراج ياسر سامي.

ويُجسد حسن الرداد خلال الأحداث، شخصية «بلوموندو» يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من إحدى السيدات، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب ما، الأمر الذي يجعله يسعى لتغيير ما يحدث له، ويتفاجئ أن هناك أمورًا كانت تحدث في الخفاء دون علمه.