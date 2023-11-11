تفاصيل الشهادة الادخارية الثلاثية من «التعمير والإسكان».. عائد يصل لـ11%

أعلن بنك التعمير والإسكان، إتاحة فرصة للمواطنين الراغبين في شراء شهادة ادخارية، عبر موقعه الرسمي، ومن ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان، التي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الثلاثية

- يحصل الأشخاص الطبيعيين فقط على الشهادة من بنك التعمير والإسكان.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- كما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- يبدأ سريان الشهادة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخها.

- وبالنسبة للعائد الخاص بالشهادة يُصرف بشكل دوري وثابت.

- تبلغ قيمة العائد شهريًا 10.5% وربع سنويًا 10.75% ونصف سنويًا 11%.

- يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات الائتمان بضمان تلك الشهادة في حدود 90% من قيمة الشهادات.

- عائد الشهادة معفى من الضرائب كافة.

- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

المستندات المطلوبة

- يجب على المواطنين إحضار مستند تحقيق رسمي وبطاقة رقم قومي وجواز سفر للأجانب المقيمين.

- إحضار مستند محل إقامة متمثل في فاتورة كهرباء وفاتورة مياه و تليفون.

- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.