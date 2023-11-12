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سعر الدولار اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
07:24 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

حافظ سعر الدولار اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية على استقراره الذي كان عليه منذ ختام تعاملات أمس السبت، ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي: 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك الأھلي المصري 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر 

- كما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- وبالنسبة لسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة 

- وعن سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وذلك في بنك القاهرة.

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بقلم مريم حنفي