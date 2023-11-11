توقعات بسقوط أمطار رعدية مساء اليوم على بعض المناطق.. اعرف درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا، تكون رعدية أحيانا، وفقا لآخر صور الأقمار الصناعية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

أماكن سقوط الأمطار

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد سقوط أمطار مساء اليوم.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم السبت:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 22 درجة مئوية.