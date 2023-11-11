غيوم وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ تقلبات جوية مفاجئة طرأت على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، اليوم السبت، حيث غطت السحب سماء المحافظة أعقب ذلك تساقط أمطار خفيفة.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم السبت، العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 22 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية شرقية، والضغط الجوي 1015، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر.

ولم تؤثر التقلبات الجوية علي الحركة المرورية بين المحافظة والمحافظات المجاورة، كما لم تُسفر الأمطار الخفيفة عن أي تجمعات للمياه على الطرق.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، من خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، مكلفاً مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة لكل فريق، إضافة للتعاون مع كل الجهات المعنية.