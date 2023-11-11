سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الدقهلية

تعرضت مناطق متفرقة في الدقهلية، إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم في بعض المناطق المتفرقة، وسط استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

سقوط أمطار خفيفة على الدقهلية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار رعدية خفيفة على محافظات الوجه البحري من بينها الدقهلية اليوم السبت 11 نوفمبر بنسبة تصل من 30% إلى 40%.

وأعلنت محافظة الدقهلية استعداداتها من أجل استقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار من خلال تجهيز خطة لاستقبال فصل الشتاء في الدقهلية، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول

وقامت المحافظة بتجهيز ومراجعة غرف تصريف مياه الأمطار وتسليك البالوعات ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدينة والقرى، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.