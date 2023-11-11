أحمد الفيشاوي يكشف عن أمنياته المؤجلة بعيدا عن عالم الفن (فيديو)

«نفسي من زمان يكون عندي مشروع إنتاج خط ملابس وجزمة لها مواصفات معينة»، بهذه الطريقة عبّر الفنان أحمد الفيشاوي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الموافق 11 نوفمبر، عن أحلامه التي يتمنى تحقيقها بعيدًا عن عالم الفن، وذلك خلال لقاء تليفزيوني سابق مع سمر يسري في برنامج «أنا وأنا» على شاشة قناة ON TV.

وفي سؤال للمذيعة بشأن: «ماذا تفعل في وقت فراغك؟»، كانت إجابة أحمد الفيشاوي، بأنه طيلة الوقت مشغول بعمله الفني سواء في التمثيل أوالإنتاج أوغناء الراب، بخلاف مشروعات أخرى يسعى إليها، مثل إنتاج جزمة ذات مواصفات معينة «بفكر في تصنيع جزمة تحمل اسم فيشز للبنات والأولاد، ويكون تصميمها مستوحى من الوشوم والتاتو الموجودة على جسدي».

أمنيات أحمد الفيشاوي في عيد ميلاده

واستطرد الفنان أحمد الفيشاوي بقوله «الممثل يجب أن يكون لديه خط إنتاج ملابس مثل عمر الشريف، وأنا من زمان نفسي أعمل ده ويكون عندي خط إنتاج خاص بالأحذية».

يرفض توجيه اللوم إلى نفسه

وأشار إلى أنه ليس من الأشخاص الذين يوجهون اللوم إلى أنفسهم طيلة الوقت، ولا ينظر إلى المرآة ليتحدث مع نفسه في بعض الأمور أوالأخطاء التي وقع فيها، ولكن يحتاج المرآة لرؤية مظهره الخارجي فقط وليس أي شيء آخر.