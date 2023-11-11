حقيقة تراجع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

سجلت أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة انخفاضاً ملحوظاً داخل الأسواق والمحلات، اليوم السبت 11 نوفمبر، نظرًا لوفرة المعروض في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق المصرية

وتراجعت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة للعديد من الأنواع، ويتراوح السعر ما بين 272.65 إلى 343.94 جنيه للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار اللحوم اليوم

- وتراجع كيلو سعر اللحم الضأن بشكل طفيف، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 340.29 جنيه.

- وسجل متوسط سعر كيلو لحم الكندوز كبير نحو 279.52 جنيه.

- كما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم نحو 275.25 جنيه.

- وتراجع كيلو سعر اللحم الكندوز بشكل ملحوظ، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 324.17 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 4 جنيه.

أسعار اللحوم في مصر

- وتراجع كيلو سعر اللحم البتلو بشكل ملحوظ، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 343.94 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 10 جنيه.

- وتراجع كيلو سعر اللحم البتلو بعظم بشكل طفيف، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 272.65 جنيه، بانخفاض يقدر بنحو 3 جنيه.

- بينما سجل متوسط سعر كيلو لحم الكندوز صغير نحو 323.79 جنيه.