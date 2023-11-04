تقرير للفاو يؤكد: تراجع أسعار اللحوم بالأسواق العالمية خلال أكتوبر

سجل مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» لأسعار اللحوم العالمية، انخفاضاً بنسبة 0.6% في شهر أكتوبر 2023 على أساس شهري، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، وفقًا لمنظمة الفاو.

انخفاض مؤشر أسعار الغذاء

وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بنسبة 0.5% في أكتوبر 2023، إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

أسعار الغذاء العالمية

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء العالمية، مستوى 120.6 نقطة في أكتوبر 2023 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، انخفاضًا من 121.3 مستوى شهر سبتمبر 2023، ليكون متراجع بنسبة 0.5% على أساس شهري، و%10.9 على أساس سنوي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، حالة من عدم الاستقرار بسبب الأحداث الجيوسياسية، وحرب إسرائيل في غزة، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع والغذاء في العالم، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي إلى مستويات قياسية.