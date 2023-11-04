رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تقرير للفاو يؤكد: تراجع أسعار اللحوم بالأسواق العالمية خلال أكتوبر

كتب:

وليد عبد السلام
08:18 م | السبت 04 نوفمبر 2023
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

سجل مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» لأسعار اللحوم العالمية، انخفاضاً بنسبة 0.6% في شهر أكتوبر 2023 على أساس شهري، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، وفقًا لمنظمة الفاو.

انخفاض مؤشر أسعار الغذاء

وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بنسبة 0.5% في أكتوبر 2023، إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

أسعار الغذاء العالمية

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء العالمية، مستوى 120.6 نقطة في أكتوبر 2023 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، انخفاضًا من 121.3 مستوى شهر سبتمبر 2023، ليكون متراجع بنسبة 0.5% على أساس شهري، و%10.9 على أساس سنوي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، حالة من عدم الاستقرار بسبب الأحداث الجيوسياسية، وحرب إسرائيل في غزة، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع والغذاء في العالم، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي إلى مستويات قياسية.

اقرأ المزيد:

وزير التنمية المحلية يتفقد منفذ بيع السلع بأسعار مخفضة في الدقهلية

محافظ القاهرة يفتتح معرضا لبيع السلع في عين شمس.. تخفيضات تصل لـ15%

انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة الحكومة.. «اعرف وصلت لكام»

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.. نفس الأشهر الماضية

إجراءات حكومية لمكافحة الاستغلال وإتاحة السلع بأسعار مخفضة

حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. 6 آلاف منفذ لبيع السلع المخفضة
بقلم وليد عبد السلام