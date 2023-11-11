خبير قانوني: مطالبة السيسي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي تنسجم مع الأعراف الدولية

ثمن الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير الدولي في النزاعات الدولية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض اليوم السبت.

كلمة الرئيس السيسي

وقال الدكتور مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم جاءت واضحة تشمل المطالب الرئيسية التي انتهت إليها مصر بالتوافق مع الدول العربية الشقيقة من أجل وقف الحرب القائمة في قطاع غزة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته وتخاذله في توجيه أي عقوبات لإسرائيل من شأنها معاقبتها على ما اقترفته من جرائم وانتهاكات غير الإنسانية كادت تقضي على شعبا بأكمله".

ولفت مهران إلى أن الرئيس السيسي كان حريصاً على إظهار القوة العربية في كافة كلماته وتنديده بالجرائم التي أصبحت على مرأى ومسمع للقاصي والداني والاغاثات من قبل المدنيين العزل بقطاع غزة تدوي في ربوع العالم من أجل التحرك الفوري والعاجل لوقف إطلاق النار وتطبيق نصوص المحاسبة والمساءلة لإسرائيل أمام العالم حتى لا يفتقد المجتمع الدولي مصداقيته السياسية والأخلاقية ويسقط في بئر فقدان الثقة.

فشل المجتمع الدولي

وأضاف الخبير الدولي، أن القمة العربية الطارئة اليوم جاءت تأكيداً لفشل المجتمع الدولي في ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وعدم الاضطلاع الجيد نحو مسؤولياته التي جعلته اليوم يقف مكتوفي الأيدي محققا فشلا ذريعا في وقف الحرب والمأساة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة، وفتح تحقيق دولي عاجل لإسرائيل على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي.

واعتبر أستاذ القانون أن الصمت على هذه الانتهاكات يعني الشراكة فيها، داعياً المجتمع الدولي للالتزام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لحماية أرواح المدنيين ومعاقبة مرتكبي الجرائم، مشدداً على أن استخدام القوة المفرط وغير المتناسب من قبل إسرائيل ضد المدنيين في غزة، يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة الواردة في القانون الدولي الإنساني.

وشدد علي أن استهداف المنازل والمدارس والمستشفيات وقتل النساء والأطفال يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.