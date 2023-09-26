أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 26-9-2023

شهدت أسعار السكر اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في مصر، استقرارا نسبيا خلال التعاملات اليومية الصباحية في الأسواق والمحلات التجارية، حيث يدخل السكر في العديد من الأطعمة والمشروبات والحلويات، وتشهد السلعة إقبالا كبيرا في الوقت الحالي بسبب صناعة الحلويات نظرا لاقتراب ذكري المولد النبوي الشريف.

أسعار السكر اليوم

واستقرت أسعار السكر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في مصر، حيث سجل متوسط سعر السلعة في الأسواق المحلية 28.42 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

قرار وقف تصدير السكر

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، عدا الكميات الفائضة عن احتياجات الأسواق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.