بعد تكاثر السحب.. أمطار غزيرة تضرب مناطق متفرقة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، أمطار غزيرة على المناطق الشمالية من المحافظة، وخاصة قلب المدينة استمرت قرابة ساعة تقريبا مما أدى إلى تكدس المياه في بعض المناطق.

وهطلت الأمطار على مدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب، ومركز ومدينة أبوصوير والقرى التابعة لهم مع رفع حالة الطوارئ في غرف العمليات الرئيسية.

الطوارئ: أمطار رعدية متوقعة خلال ساعات

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إن آخر صور الأقمار الصناعية تُشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من محافظة الإسماعيلية.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للطوارئ، أن الأمطار يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مشيرا إلى استمرار الأجواء حتى نهاية اليوم السبت.

رفع حالة الطوارئ

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في غرف العمليات الرئيسية، والغرف الفرعية في المراكز والمدن والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ.

وحذرت الشبكة الوطنية المواطنين من زيادة السرعات على الطرق السريعة والصحراوية خلال الساعات المقبلة، واقتصار السرعة على 60 كيلو بحد أقصى لعدم تعرض حياتهم للخطر إلى جانب الحذر من الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة.