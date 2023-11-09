المستشار محمود فوزي: منفتحون على الجميع.. والانتخابات المقبلة دفاع عن الوطن ومقدراته

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن ظروف مصر أفضل بكثير مما كانت عليه أعوام 2011 و2012 و2013، ورغم ذلك أجريت الانتخابات والاستفتاءات حينها بفضل وعي الشعب المصري وقوة مؤسساتها ووقوفها وقفة صلبة مع الدولة، مشددًا على أن الحملة تقبل الاختلاف السياسي ولا تمانع من التعامل معه، حيث وجه مرشح الحملة بالانفتاح على جميع التيارات السياسية، ووجه الدعوة إلى الانفتاح على حملات المترشحين المنافسين، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة دفاع عن الوطن ومقدراته.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «لا أتصور أن هناك وجه مقارنة للظروف السابقة بما أصبحت عليه الدولة المصرية، فحن ننعم بأمن وسلام واستقرار ليس موجودا في المنطقة من حولنا بشكل كبير، ولنغلق موضوع تأجيل الانتخابات نهائيا لأنه ليس واردا».

وتابع: «حرصنا على التواصل الفعال مع كل وسائل الإعلام وأن تكون الرؤية الانتخابية موجودة في المؤتمر الصحفي القادم ويتم الإعلام عنها بشكل أكبر، والحملة بها هيئة مكتب متعددة ومتنوعة كلهم من الشباب ومكتب فني من خيرة شباب مصر غالبيتهم من الإناث والسيدات وأثبتن كفاءة عالية في العالم، ونحرص على التواصل والانفتاح وسنظهر في الإعلام ولم نتأخر في الرد على استفساراتكم، ولكن الدعاية الانتخابية بدأت منذ لحظة إعلان القائمة النهائية للمترشحين، لذلك استقبلنا من أعلنوا تأييدهم في مقرنا كنوع من أنواع التشاور والتنسيق، والمرحلة المقبل ستشهد توسعا في توضيح رسالتنا ورؤيتنا ورؤية مرشحنا في الانتخابات».