المستشار محمود فوزي: المواطن سيشعر بتحسن حياته المعيشية في الأجل القصير

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنّ المفترض الأولي للتنمية الاقتصادية وجود البنية الأساسية القوية، موضحًا: «متى سيشعر المواطن بتحسن حياته المعيشية؟ أقول طبق الرؤية الانتخابية سيكون ذلك في الأجل القصير إذا اتجهنا إلى التصنيع والتشغيل ودعم القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات».

وأضاف فوزي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ محاربة الغلاء تكون بزيادة الإنتاج والمدخلات والمدخولات، فالدخل لن يزيد إلا بالإنتاج الزيادة، مواصلا: «متفائلون ونستشعر بأن المرحلة المقبلة أساسية بشكل أساسي، والتركيز سيكون على دعم الإنسان والقطاع الخاص وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي».

فوزي: نركز على أفكار الشباب

وتابع: «لدينا توجيه بأن نوجّه خطابنا لجميع المصرية وخاصة الشباب لأنهم الأغلبية في المجتمع المصري، ونركز تمامًا على أفكار الشباب، فهو يساعدنا من خلال أفكاره خارج الصندوق أو تطوير أفكاره للوصول إلى أفكار صالحة للتطبيق».

وأضاف: «قابلنا مجموعة كبيرة من الشباب وسنستمر في مقابلة الشباب من كل الاتجاهات والمحافظات والمؤسسات، وأكثر ما نجده عند مقابلة الشباب هو الأسئلة ونحاول دائمًا الإجابة عنها، فالشباب محل تركيز كبير جدًا من الحملة، داعيا الشباب إلى التفاعل مع الحملة وتقديم المقترحات».

تزويد الناس بالمواد والكتب

وأكد أنّ الحملة ستلتزم بالحد الأدنى من الدعاية الانتخابية التقليدية، وهذه رغبة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما فيما يخص الفيديوهات القصيرة والموقع الرسمي للحملة وصفحتها فإنّها نشطة، مشددًا على أنّ الدعاية الانتخابية لا تُعد على المؤتمرات الانتخابية فقط لكن بالحوارات والندوات والالتقاء المباشر بالناس، وتمكين الكتل الحية في المجتمع، وتزويد الناس بالمواد والكتب وتوضيح الحقائق.

وشدد على أنّ ما حدث في مؤتمر حماية وطن كان شيئًا بديعًا جدًا، مشيرًا إلى أنّ ما سمعه في هذا المؤتمر كان جديدًا على أسماعه، فقد كان العرض بسيطا ومركزًا علما بأن ما حدث في هذا المؤتمر لم يكن كل شيء، ولكن جزءا فقط.