تخريج الدفعة الخامسة بكلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي

نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي، حفل تخرج الدفعة الخامسة 2022/2023 بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان والدكتور خالد محمود حسين نقيب أطباء الأسنان بقنا.

التحية لأولياء الأمور

ووجه الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق التحية لأولياء الأمور والأسر الموجودة بالحفل الذين تعبوا وسهروا مع أبنائهم حتى يقدموا للوطن المواطن الصالح المنتمي لوطنه، كما قدم التهنئة للخريجين متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية.

وأكد «منصور»، أهمية اكتساب الخبرة و العلم والإخلاص للمريض الذي يحتاج إلى الدعم والرعاية، كما نقل الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة تحيات وتهاني ومباركة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة لخريجي الدفعة الخامسة من كلية طب الفم والأسنان، وتوجه بالنصيحة للخريجين بأن تكون رسالتهم إنسانية من الدرجة الأولى والبعد عن المتاجرة بآلام الناس وأن يقدموا كافة جهدهم للبحث والمعرفة.

واستعرض الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان، أهم مؤشرات الأداء للعيادات الخارجية و الخدمات المتنوعة المقدمة للمرضى و التزايد المستمر في حجم الدعم المقدم لكلية طب الفم والأسنان.

تخرج 132 طالبًا بطب أسنان جامعة جنوب الوادي

ووجه التحية لرئيس الجامعة لتوفير كافة سبل الدعم للكلية ووجه التهنئة للخريجين من الدفعة الخامسة للكلية وعددهم 132 طالبًا و طالبة مؤكدًا ثقته في قدراتهم العلمية.