قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية وضعت العالم أمام مسؤولياته

أكد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن، أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في السعودية عكست الموقف المصري بشأن ما يحدث في فلسطين، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الأسابيع الماضية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة.

القمة العريبة الإسلامية المشتركة

وقال الرئيس السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، إن الوقت يمر ثقيلًا على أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل، لافتا إلى أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

وأوضح رشدان أن كلمة الرئيس السيسي كشفت للعالم من المسئول عن تدهور الأوضاع، وعكست دور مصر المحوري في المنطقة وحرصها على ترسيخ السلام ودعمها اللا محدود للشعب الفلسطيني ووضعت العالم ومؤسسات المجتمع الدولي أمام مسئولياته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية.

الشعب الفلسطيني

وقال رشدان، إن الشعب المصري بجميع طوائفه يدعم الرئيس السيسي في موقفه من قضية فلسطين مطالبا المجتمع الدولي والأمم الكبرى بالتصدي للإجرام الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنّه لا سلام حقيقي للمنطقة والعالم دون إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد رشدان، أنّ استمرار الحرب سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع القائم أو امتداده إلى باقي دول المنطقة، ما ينذر بمرحلة من عدم الاستقرار العالمي.