ضبط 46 مخالفة متنوعة وإنذار في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تنفيذ المديرية بعمل حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية والتي بلغت 46 مخالفة، وجرى تحرير محاضر بها.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار دايرة في بيان له أن الحملات التموينية تشكلت، اليوم السبت 11 نوفمبر، بالإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة من معالي الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق، إذ جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من دكرنس، منية النصر، أجا.

وأكد دايرة على قيام الحملات التموينية بتحرير 37 مخالفة وإنذار كالآتي:

1 محضر تجميع بطاقات بـ41 بطاقة.

2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

4 محاضر علق في مواعيد العمل الرسمية.

14 محضر نقص وزن ما بين 9-30 جم.

10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 67 شيكارة.

1 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

3 محاضر سلع مجهول المصدر.

1 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

عدد 3 محاضر ذبح خارج السلخانة.

1 محضر سلع دون بيانات.

تم التحفظ على المضبوطات 70 شيكارة نخاله، 100 بالته عصير، 30 كرتونه خل، 35 كجن يمك مجمد، 110 كجم لحم بلدي، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.