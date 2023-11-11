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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قمة الرياض تنتصر لجهود «القاهرة» في حماية الفلسطينيـين

كتب:

محمد عزالدين
08:41 م | السبت 11 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

قمة الرياض.. تنتصر لجهود «القاهرة» فى حماية الفلسطينيـين

- قادة الدول العربية والإسلامية يدعمون خطوات مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي

- «السيسي» يطلق 6 مطالب لوقف الحرب على قطاع غزة

-القمة تدين جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال.. وتطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إليه

- «السيسى» يبحث الأوضاع في غزة وتعزيز العلاقات مع قادة إيران وتركيا وسوريا والسعودية والأردن والسودان والعراق وإريتريا

- «حياة كريمة»: تخريج 5 آلاف طالب ضمن «ڤاليو»

- «وافى»: «المبادرة الرئاسية» تهدف لتنمية ثقافة التكامل الاجتماعى والعمل التطوعى فى المحافظات

- السيارة الكهربائية المصرية.. الحلم يتحقق

- خطوط إنتاج تسابق الزمن لتحقيق الإنجاز وتجارب للوقوف على العيوب وإصلاحها

- تطوير المميزات وزيادة قدرات وحدة الشحن.. والمصنع يوفر 500 فرصة عمل

- «الغمرى»: أول سيارة ستدخل السوق العام المقبل.. ونخطط لإنتاج الـ«جامبو»

- «المالية»: تعزيز التعاون بين المستثمرين العرب والأفارقة لإقامة مشروعات في مصر

- مؤتمرات المرشحين تنطلق

-فعاليات حاشدة بالمحافظات لدعم «السيسى»

- «يمامة» ينظم أول مؤتمر جماهيري بالدقهلية

 - «زهران» من أسيوط: هدفي تقديم الدعم للصعيد

الصفحة الثانية

- قمة الرياض تدعـم جهـود «القـاهـرة»

- موقف عربي وإسلامي موحد لرفض العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعاته الخطيرة

-البيان الختامى لـ«القمة»: مساندة الجهود المصرية لإدخال المساعدات

- إدانة جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التى ترتكبها حكومة الاحتلال.. ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان

الصفحة الثالثة

- الرئيس الفلسطيني: أطالب بحماية دولية لشعبنا وألا نُترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي

 - «أبو مازن»: الشعب الفلسطيني يتعرّض لأبشع عدوان وحشى وحرب إبادة لا مثيل لها.. وندعو لحشد تأييد دولي لتمكين مؤسساتنا من دعم صمود الشعب

- ملك الأردن: يجب وقف الجرائم الإسرائيلية البشعة ضد المدنيين

- «عبدالله» يُحذّر من حدوث صدام بالمنطقة والعالم.. ويدعو إلى استدامة الممرات الإنسانية

- أمير قطر: النظام الدولي يخذل نفسه حين يسمح بتبرير إسرائيل لأفعالها

- «تميم»: يجب فتح المعابر بشكل دائم لإيصال المساعدات دون أى شروط

- الرئيس التركي: إسرائيل تقصف المستشفيات والمنازل بشكل وحشى

 «أردوغان»: نطالب وكالة الطاقة الذرية بالكشف عن الأسلحة النووية الإسرائيلية

- أمين عام الجامعة العربية: هذه الحرب ليست الأولى وإسرائيل تتمنى اختفاء سكان غزة المثابرين أو تهجيرهم منذ اليوم الأول للاحتلال

- «أبو الغيط»: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية.. ولا حديث عن مستقبل غزة بدون الضفة والقدس

- مفوض «أونروا»: نحن الأمل الوحيد المتبقى لـ2 مليون فلسطينى

 - «لازرينى»: نريد الدعم العربى والإسلامى من أجل وقف إطلاق النار فى القطاع المنكوب وفقاً للقانون الدولى

 

الصفحة الرابعة

- مصر و71 بعثة دولية فى «جنيف» يطلقون نداءً دولياً لإنقاذ أهالى غزة

- مندوب مصر بالأمم المتحدة: العالم في حاجة إلى إعادة إيقاظ الضمير الإنساني أمام الجرائم الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين

- نشاط مكثف للرئيس على هامش القمة

- الرئيس: مستمرون في دعم السودان على جميع المستويات وحريصون على التسوية السياسية الشاملة للأوضاع في سوريا

- «السيسي» يبحث مع زعماء إيران وتركيا والعراق وسوريا والأردن والسودان والسعودية وإريتريا تعزيز العلاقات والعدوان الإسرائيلي على غزة

- مدير «مجمع الشفاء» بغزة: 37 رضيعاً مهددون بالموت بعد توقف «التنفس الاصطناعي»

- إسرائيل من الداخل: توقعات بانهيار اقتصادي وشيك في دولة الاحتلال بسبب العدوان

- د. محمد أبو سلمية: الاحتلال استهدف خط الأكسجين بالمستشفى وطالبنى بإخلائه وقال إنه «ساحة حرب».. وطائراته المسيرة تستهدف الأطباء

- «الرقب»: أكثر من 475 ألف عامل إسرائيلى لا يذهبون لأعمالهم والخسائر تعادل 13 مليار دولار أمريكى.. وتفاقم الأزمة يدفع لوقف الحرب

الصفحة الخامسة

- أدوات السياسة النقدية تنجح في خفض التضخّم السنوي

- سجل في أكتوبر الماضي 38.5% مقابل 40.3% خلال سبتمبر.. والمستهدف 7% في الربع الرابع من 2024

- «الأهلي المصري» و«فريش» يتعاونان في تمويل التجار

- «أبو الفتوح»: حريصون على توفير خدمات مصرفية وتمويلية تُلبى احتياجات الجميع

- بنك قناة السويس ضمن قائمة «فورتشن» لأكبر 500 شركة عربية

- بدء تدشين أكبر منطقة خدمات في «مستقبل سيتي»

- إدراج «ساندوز» في البورصة السويسرية

- «يونايتد للتمويل» تنجح في إصدار أول توريق بـ617.5 مليون جنيه

- شراكة لـ«بيئة» و«سِرك والمقر» لمعالجة النفايات الصلبة

 

الصفحة السادسة

- مؤتمرات حاشدة في المحافظات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

- «ماهر»: مؤتمر القاهرة يعكس التأييد الشعبي والقوى والدعم الكبير لقائد نهضة مصر الحديثة.. و«سلامة»: المشروعات انتشلت مصر من الضياع

- لافتات تأييد كثيفة في بنى سويف دعماً للإنجازات والمشروعات العملاقة طوال 10 سنوات على أرض المحافظة

- أول مؤتمر جماهيري لـ«يمامة»: الاستثمار والإنتاج أهم عوامل المنافسة في ظل الصراعات والحروب

- رئيس «الوفد»: مصر تبذل جهوداً كبيرة للقضية الفلسطينية والأمة تحتاج للتضامن

- فريد زهران: أسعى لتقديم الدعم للصعيد.. ومصر تتصدى ببسالة للضغوط دفاعاً عن الفلسطينيين

- المرشح الرئاسى يعقد أول مؤتمرات حملاته الانتخابية فى محافظة أسيوط

- سياسيون يدعون المواطنين للمشاركة فى الانتخابات: «انزل ومارس حقك»

- رئيس «إرادة جيل»: يجب على الجميع ممارسة حقه بالتصويت لمن يراه الأجدر لقيادة البلاد.. ونقيب الفلاحين: ندوات ومؤتمرات لحث المزارعين على المشاركة انطلاقاً من الواجب الوطني

الصفحة السابعة

- ورش ابتكار وخطوط تصنيع.. خلية عمل تسابق الزمن لبدء الإنتاج

- «يوسف»: إنتاج السيارة تم من خلال عدة مراحل.. وأجرينا التطوير على بعض الوحدات.. و«أحمد»: تجارب دورية للوقوف على العيوب وإصلاحها وتطوير المميزات وزيادة قدرات وحدة الشحن.. و«عبدالسلام»: طرح 50 ألف سيارة بحلول عام 2025

- الجامعات: تأهيل الباحثين والطلاب لتعميق التصنيع المحلى

- «التعليم العالى»: تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات ونعمل على تهيئة بيئة مشجّعة لتوطين التكنولوجيا

- د. محمد الغمرى: سرعتها 80 كيلومتراً فى الساعة وسعرها يصل لـ200 ألف جنيه

-رئيس «إيجيبت سات»: أول سيارة كهربائية مصرية تدخل السوق العام المقبل.. ونخطط لإنتاج بديل «التوك توك»

الصفحة الثامنة

- المزاد في مصر والفائز «غزة».. مشغولات ذهبية وتيشيرتات لاعبى كرة قدم وجزء من كسوة الكعبة

- الحكاية مانتهتش.. هبة مجدى: «عِيشها بفرحة» طاقة قوة لذوى الهمم

- حدّادة فى ورشة زوجها.. بص شوف.. الأسطى «نجفة» بتعمل إيه

- «يوسف» حىٌّ يرزق فى بورتريهات «ندى» وطلابها: لسه حلو وشعره كيرلى

- إيه اللى جاب إندونيسيا للباطنية؟.. طلاب جاءوا للعلم والـ«بنجاك سيلات»

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