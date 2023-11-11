اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قمة الرياض تنتصر لجهود «القاهرة» في حماية الفلسطينيـين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

قمة الرياض.. تنتصر لجهود «القاهرة» فى حماية الفلسطينيـين

- قادة الدول العربية والإسلامية يدعمون خطوات مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي

- «السيسي» يطلق 6 مطالب لوقف الحرب على قطاع غزة

-القمة تدين جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال.. وتطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إليه

- «السيسى» يبحث الأوضاع في غزة وتعزيز العلاقات مع قادة إيران وتركيا وسوريا والسعودية والأردن والسودان والعراق وإريتريا

- «حياة كريمة»: تخريج 5 آلاف طالب ضمن «ڤاليو»

- «وافى»: «المبادرة الرئاسية» تهدف لتنمية ثقافة التكامل الاجتماعى والعمل التطوعى فى المحافظات

- السيارة الكهربائية المصرية.. الحلم يتحقق

- خطوط إنتاج تسابق الزمن لتحقيق الإنجاز وتجارب للوقوف على العيوب وإصلاحها

- تطوير المميزات وزيادة قدرات وحدة الشحن.. والمصنع يوفر 500 فرصة عمل

- «الغمرى»: أول سيارة ستدخل السوق العام المقبل.. ونخطط لإنتاج الـ«جامبو»

- «المالية»: تعزيز التعاون بين المستثمرين العرب والأفارقة لإقامة مشروعات في مصر

- مؤتمرات المرشحين تنطلق

-فعاليات حاشدة بالمحافظات لدعم «السيسى»

- «يمامة» ينظم أول مؤتمر جماهيري بالدقهلية

- «زهران» من أسيوط: هدفي تقديم الدعم للصعيد

الصفحة الثانية

- قمة الرياض تدعـم جهـود «القـاهـرة»

- موقف عربي وإسلامي موحد لرفض العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعاته الخطيرة

-البيان الختامى لـ«القمة»: مساندة الجهود المصرية لإدخال المساعدات

- إدانة جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التى ترتكبها حكومة الاحتلال.. ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان

الصفحة الثالثة

- الرئيس الفلسطيني: أطالب بحماية دولية لشعبنا وألا نُترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي

- «أبو مازن»: الشعب الفلسطيني يتعرّض لأبشع عدوان وحشى وحرب إبادة لا مثيل لها.. وندعو لحشد تأييد دولي لتمكين مؤسساتنا من دعم صمود الشعب

- ملك الأردن: يجب وقف الجرائم الإسرائيلية البشعة ضد المدنيين

- «عبدالله» يُحذّر من حدوث صدام بالمنطقة والعالم.. ويدعو إلى استدامة الممرات الإنسانية

- أمير قطر: النظام الدولي يخذل نفسه حين يسمح بتبرير إسرائيل لأفعالها

- «تميم»: يجب فتح المعابر بشكل دائم لإيصال المساعدات دون أى شروط

- الرئيس التركي: إسرائيل تقصف المستشفيات والمنازل بشكل وحشى

«أردوغان»: نطالب وكالة الطاقة الذرية بالكشف عن الأسلحة النووية الإسرائيلية

- أمين عام الجامعة العربية: هذه الحرب ليست الأولى وإسرائيل تتمنى اختفاء سكان غزة المثابرين أو تهجيرهم منذ اليوم الأول للاحتلال

- «أبو الغيط»: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية.. ولا حديث عن مستقبل غزة بدون الضفة والقدس

- مفوض «أونروا»: نحن الأمل الوحيد المتبقى لـ2 مليون فلسطينى

- «لازرينى»: نريد الدعم العربى والإسلامى من أجل وقف إطلاق النار فى القطاع المنكوب وفقاً للقانون الدولى

الصفحة الرابعة

- مصر و71 بعثة دولية فى «جنيف» يطلقون نداءً دولياً لإنقاذ أهالى غزة

- مندوب مصر بالأمم المتحدة: العالم في حاجة إلى إعادة إيقاظ الضمير الإنساني أمام الجرائم الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين

- نشاط مكثف للرئيس على هامش القمة

- الرئيس: مستمرون في دعم السودان على جميع المستويات وحريصون على التسوية السياسية الشاملة للأوضاع في سوريا

- «السيسي» يبحث مع زعماء إيران وتركيا والعراق وسوريا والأردن والسودان والسعودية وإريتريا تعزيز العلاقات والعدوان الإسرائيلي على غزة

- مدير «مجمع الشفاء» بغزة: 37 رضيعاً مهددون بالموت بعد توقف «التنفس الاصطناعي»

- إسرائيل من الداخل: توقعات بانهيار اقتصادي وشيك في دولة الاحتلال بسبب العدوان

- د. محمد أبو سلمية: الاحتلال استهدف خط الأكسجين بالمستشفى وطالبنى بإخلائه وقال إنه «ساحة حرب».. وطائراته المسيرة تستهدف الأطباء

- «الرقب»: أكثر من 475 ألف عامل إسرائيلى لا يذهبون لأعمالهم والخسائر تعادل 13 مليار دولار أمريكى.. وتفاقم الأزمة يدفع لوقف الحرب

الصفحة الخامسة

- أدوات السياسة النقدية تنجح في خفض التضخّم السنوي

- سجل في أكتوبر الماضي 38.5% مقابل 40.3% خلال سبتمبر.. والمستهدف 7% في الربع الرابع من 2024

- «الأهلي المصري» و«فريش» يتعاونان في تمويل التجار

- «أبو الفتوح»: حريصون على توفير خدمات مصرفية وتمويلية تُلبى احتياجات الجميع

- بنك قناة السويس ضمن قائمة «فورتشن» لأكبر 500 شركة عربية

- بدء تدشين أكبر منطقة خدمات في «مستقبل سيتي»

- إدراج «ساندوز» في البورصة السويسرية

- «يونايتد للتمويل» تنجح في إصدار أول توريق بـ617.5 مليون جنيه

- شراكة لـ«بيئة» و«سِرك والمقر» لمعالجة النفايات الصلبة

الصفحة السادسة

- مؤتمرات حاشدة في المحافظات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

- «ماهر»: مؤتمر القاهرة يعكس التأييد الشعبي والقوى والدعم الكبير لقائد نهضة مصر الحديثة.. و«سلامة»: المشروعات انتشلت مصر من الضياع

- لافتات تأييد كثيفة في بنى سويف دعماً للإنجازات والمشروعات العملاقة طوال 10 سنوات على أرض المحافظة

- أول مؤتمر جماهيري لـ«يمامة»: الاستثمار والإنتاج أهم عوامل المنافسة في ظل الصراعات والحروب

- رئيس «الوفد»: مصر تبذل جهوداً كبيرة للقضية الفلسطينية والأمة تحتاج للتضامن

- فريد زهران: أسعى لتقديم الدعم للصعيد.. ومصر تتصدى ببسالة للضغوط دفاعاً عن الفلسطينيين

- المرشح الرئاسى يعقد أول مؤتمرات حملاته الانتخابية فى محافظة أسيوط

- سياسيون يدعون المواطنين للمشاركة فى الانتخابات: «انزل ومارس حقك»

- رئيس «إرادة جيل»: يجب على الجميع ممارسة حقه بالتصويت لمن يراه الأجدر لقيادة البلاد.. ونقيب الفلاحين: ندوات ومؤتمرات لحث المزارعين على المشاركة انطلاقاً من الواجب الوطني

الصفحة السابعة

- ورش ابتكار وخطوط تصنيع.. خلية عمل تسابق الزمن لبدء الإنتاج

- «يوسف»: إنتاج السيارة تم من خلال عدة مراحل.. وأجرينا التطوير على بعض الوحدات.. و«أحمد»: تجارب دورية للوقوف على العيوب وإصلاحها وتطوير المميزات وزيادة قدرات وحدة الشحن.. و«عبدالسلام»: طرح 50 ألف سيارة بحلول عام 2025

- الجامعات: تأهيل الباحثين والطلاب لتعميق التصنيع المحلى

- «التعليم العالى»: تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات ونعمل على تهيئة بيئة مشجّعة لتوطين التكنولوجيا

- د. محمد الغمرى: سرعتها 80 كيلومتراً فى الساعة وسعرها يصل لـ200 ألف جنيه

-رئيس «إيجيبت سات»: أول سيارة كهربائية مصرية تدخل السوق العام المقبل.. ونخطط لإنتاج بديل «التوك توك»

الصفحة الثامنة

- المزاد في مصر والفائز «غزة».. مشغولات ذهبية وتيشيرتات لاعبى كرة قدم وجزء من كسوة الكعبة

- الحكاية مانتهتش.. هبة مجدى: «عِيشها بفرحة» طاقة قوة لذوى الهمم

- حدّادة فى ورشة زوجها.. بص شوف.. الأسطى «نجفة» بتعمل إيه

- «يوسف» حىٌّ يرزق فى بورتريهات «ندى» وطلابها: لسه حلو وشعره كيرلى

- إيه اللى جاب إندونيسيا للباطنية؟.. طلاب جاءوا للعلم والـ«بنجاك سيلات»